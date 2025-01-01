images
B+W (70243) F-Pro 010 MRC 72 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива

B+W (70243) F-Pro 010 MRC 72 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива

B+W
Артикул: DAN-0485

B+W F-Pro 010 MRC 72 мм UV-Haze – ультрафиолетовый фильтр, который позволяет делать фотографии более яркими. Предназначен для блокировки УФ-компонентов, находящихся в дневном свете. Фильтр предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения, а также механических повреждений. Диаметр фильтра 72 мм.

Описание

Данный фильтр имеет высочайшую прозрачность (абсолютно бесцветен) и очень незначительные отражающие свойства в совокупности с феноменальной прочностью. Все это достигнуто, благодаря качественному многослойному MRC-просветлению.

Фильтр изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 62MM набор из 3 фильтров 62 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 62MM набор из 3 фильтров 62 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 62MM набор из 3 фильтров 62 мм
Арт. DAN-3058
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 62MM набор из 3 фильтров 62 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 62 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

5 290 ₽
В корзину

Видео

Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера