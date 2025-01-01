images
B+W (70231) F-Pro 010 MRC 62 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива

B+W (70231) F-Pro 010 MRC 62 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива

B+W
Артикул: DAN-0484

B+W F-Pro 010 MRC 62 мм UV-Haze – ультрафиолетовый фильтр, который позволяет делать фотографии более яркими. Предназначен для блокировки УФ-компонентов, находящихся в дневном свете. Фильтр предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения, а также механических повреждений. Диаметр фильтра 62 мм.

Описание

Данный фильтр имеет высочайшую прозрачность (абсолютно бесцветен) и очень незначительные отражающие свойства в совокупности с феноменальной прочностью. Все это достигнуто, благодаря качественному многослойному MRC-просветлению.

Фильтр изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro.

