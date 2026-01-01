B+W (1081900) F-Pro HTC Kasemann MRC 67 мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива

YongNuo Speedlite YN-968EX-RT - вспышка накамерная для системы Canon.
Вспышка может работать как ведущей, так и ведомой в системе Canon RT. Она полностью совместима с Yongnuo YN-E3-RT и системой вспышки Canon 600EX-RT и передатчика Сanon ST-E3-RT.
Москва
Малая Семеновская 3с6
B+W F-Pro HTC Kasemann MRC 67 мм Pol-Circ – поляризационный фильтр.
Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 67.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
YongNuo Speedlite YN-968EX-RT - вспышка накамерная для системы Canon.
Вспышка может работать как ведущей, так и ведомой в системе Canon RT. Она полностью совместима с Yongnuo YN-E3-RT и системой вспышки Canon 600EX-RT и передатчика Сanon ST-E3-RT.
Карта памяти SanDisk Extreme SDXC 128GB Class10 UHS-I U3 V30 150 Mb/s (SDSDXV5-128G-GNCIN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 150 МБ/с).
Перчатки Fotokvant GLOVES-02 для чистой работы, черные.
Тканевые перчатки для работы c продукцией фото- и видеоиндустрии, требующей бережного и аккуратного обращения. Идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Благодаря универсальному размеру перчатки подойдут практически всем. Изготовлены из неворсящейся ткани, имеют качественные швы, удобно сидят на руке. Цвет - черный. Размер - L.
Wansen
Работай с цветом без бликов