images
B+W (1081900) F-Pro HTC Kasemann MRC 67 мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива

B+W (1081900) F-Pro HTC Kasemann MRC 67 мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива

B+W
Артикул: DAN-0506

B+W F-Pro HTC Kasemann MRC 67 мм Pol-Circ – поляризационный фильтр.

Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 67.

Описание

B+W (1081900) F-Pro HTC Kasemann MRC 67 мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon
Арт. NVF-9875
YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-968EX-RT - вспышка накамерная для системы Canon.

Вспышка может работать как ведущей, так и ведомой в системе Canon RT. Она полностью совместима с Yongnuo YN-E3-RT и системой вспышки Canon 600EX-RT и передатчика Сanon ST-E3-RT.

16 800 ₽
В корзину
SanDisk Extreme SDXC Class10 UHS-I 180 Mb/s 128GB (SDSDXV2-128G-GNCIN) карта памяти
Арт. DAN-5082
SanDisk Extreme SDXC Class10 UHS-I 180 Mb/s 128GB (SDSDXV2-128G-GNCIN) карта памяти
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Extreme SDXC 128GB Class10 UHS-I U3 V30 150 Mb/s (SDSDXV5-128G-GNCIN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 150 МБ/с).

7 860 ₽
В корзину
Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Арт. DAN-4014
Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Перчатки Fotokvant GLOVES-02 для чистой работы, черные.

Тканевые перчатки для работы c продукцией фото- и видеоиндустрии, требующей бережного и аккуратного обращения. Идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Благодаря универсальному размеру перчатки подойдут практически всем. Изготовлены из неворсящейся ткани, имеют качественные швы, удобно сидят на руке. Цвет - черный. Размер - L.

440 ₽
В корзину

Видео

visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Джанни Гардин
Джанни Гардин
Выбор площадки для штатива
Выбор площадки для штатива
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера