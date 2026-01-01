B+W (1081900) F-Pro HTC Kasemann MRC 67 мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива

Арт. DAN-4014

Перчатки Fotokvant GLOVES-02 для чистой работы, черные.

Тканевые перчатки для работы c продукцией фото- и видеоиндустрии, требующей бережного и аккуратного обращения. Идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Благодаря универсальному размеру перчатки подойдут практически всем. Изготовлены из неворсящейся ткани, имеют качественные швы, удобно сидят на руке. Цвет - черный. Размер - L.

