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Phottix Easy-up Softbox/Varos XS 82508 комплект 70х70 см

Phottix Easy-up Softbox/Varos XS 82508 комплект 70х70 см

Phottix
Артикул: FTR-1477

Phottix Easy-up Softbox/Varos XS 82508 – незаменимый комплект для фотографов, работающих часто на выездах. Зонт-софтбокс Phottix Easy-up в разложенном состоянии представляет из себя квадратный софтбокс. Углубление спереди позволяет получить более точное позиционирование и рассеивание. Софтбокс складывается по принципу обычного зонта. Легко складывается и удобен при транспортировке.

Описание

Вспышка устанавливается в обратном направлении внутри софтбокса, стреляя в сторону задней части для достижения более уравновешенного света и устранения локальных «горячих пятен». Данный софтбокс подходит для использования вместе с накамерной импульсной вспышкой, либо с небольшим студийным осветителем. Устанавливается легко, крепительными рейками и кольцами. Его можно сложить в течение секунд, поэтому софтбокс удобен для перевозок. 

Крепитель Varos XS относится к самым малым представителям семейства Varos. Он удобен в использовании для выездных фотографов и журналистов. Крепитель Varos XS имеет резьбу 1/4" и крепление холодный башмак на верхней его части, а также стандартную резьбу нижнего крепления 5/8" и два центральных вставных крепления с внутренней резьбой 1/4" и 3/8".

Комплектация

  • Зонт-софтбокс.
  • Сумка для переноски.
  • Держатель Varos XS.

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