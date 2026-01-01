Phottix Easy-up Softbox/Varos XS 82508 комплект 70х70 см

Вспышка устанавливается в обратном направлении внутри софтбокса, стреляя в сторону задней части для достижения более уравновешенного света и устранения локальных «горячих пятен». Данный софтбокс подходит для использования вместе с накамерной импульсной вспышкой, либо с небольшим студийным осветителем. Устанавливается легко, крепительными рейками и кольцами. Его можно сложить в течение секунд, поэтому софтбокс удобен для перевозок.
Крепитель Varos XS относится к самым малым представителям семейства Varos. Он удобен в использовании для выездных фотографов и журналистов. Крепитель Varos XS имеет резьбу 1/4" и крепление холодный башмак на верхней его части, а также стандартную резьбу нижнего крепления 5/8" и два центральных вставных крепления с внутренней резьбой 1/4" и 3/8".