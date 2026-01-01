Популярное

Lomo — это не просто фотоаппараты. Это философия абсолютной творческой свободы. Мы верим, что идеальный снимок — это не тот, где нет шумов, а тот, где есть душа. Наши камеры созданы для экспериментов: двойная экспозиция, цветные вспышки, виньетирование по краям и непредсказуемый результат. С Lomo вы перестаете контролировать свет и начинаете ловить настроение. Снимайте всё, что видите, подходите ближе, не думайте о правилах.

Наследие легендарного ЛОМО (Ленинградское Оптико-Механическое Объединение).

Современный бренд Lomo (Lomography) вдохновлен культовой камерой LOMO LC-A. Мы переосмыслили аналоговую фотографию, превратив технические «недостатки» (виньетирование, блики, низкую резкость по краям) в художественный приём. Наши продукты — это мост между советской инженерной школой и современным уличным искусством. От пластиковых «мыльниц» с объективами «Фишай» до профессиональных среднеформатных камер — Lomo дарит инструменты для бескомпромиссного творчества.

Lomography LC-Wide пленочный фотоаппарат
Арт. OLE-5348
в наличии 1-3 шт

Современная версия классического «ЛОМО Компакт‑Автомат» с сверхширокоугольным объективом Minigon 1 17 mm f/4.5. Камера работает с 35‑мм плёнкой (ISO 100–1600), экспозиция автоматическая, без ручной настройки. Фокусировка зональная: два диапазона — от 0,4 до 0,9 м и от 0,9 м до бесконечности. Фотоаппарат поддерживает три формата кадра: стандартный 36×24 мм, квадратный 24×24 мм и «половинка» 17×24 мм. Есть режим мультиэкспозиции для наложения изображений. Для съёмки в условиях слабого освещения предусмотрен горячий башмак под универсальную вспышку.

37 700 ₽
