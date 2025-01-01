Арт. MTG-4143

Артлайт гибкое матричное мультизеркало отражатель 31х31 см. Безграничные возможности для вашего творчества. Гибкий отражатель размером 31 х 31 см состоит из 338 треугольных зеркал. Зеркальное поле 26х26 см, вес 300 грамм. Оснащен классическим резьбовым креплением 3/8 дюйма. Используется для создания бесконечных вариаций эффектов рассеянного света. Отражатель сконструирован таким образом, чтобы его можно было сгибать, деформировать и сохранять форму после достижения желаемого рисунка.