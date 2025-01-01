Фильтр

Популярное

Артлайт гибкое матричное мультизеркало отражатель 31х31 см
Артлайт гибкое матричное мультизеркало отражатель 31х31 см
Артлайт гибкое матричное мультизеркало отражатель 31х31 см
Арт. MTG-4143
Артлайт гибкое матричное мультизеркало отражатель 31х31 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Артлайт гибкое матричное мультизеркало отражатель 31х31 см. Безграничные возможности для вашего творчества. Гибкий отражатель размером 31 х 31 см состоит из 338 треугольных зеркал. Зеркальное поле 26х26 см, вес 300 грамм. Оснащен классическим резьбовым креплением 3/8 дюйма. Используется для создания бесконечных вариаций эффектов рассеянного света. Отражатель сконструирован таким образом, чтобы его можно было сгибать, деформировать и сохранять форму после достижения желаемого рисунка.

7 500 ₽
В корзину
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера