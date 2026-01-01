Accsoon HDMI-iOS SeeMo 4K адаптер. Устройство способно работать с форматом UHD 4K/30 (H.264) и имеет функцию резервной записи на карту памяти (SD до 1 Тб). Вы сможете использовать её для обработки видео на ПК/ноутбуке без долгой передачи данных. Таким образом вы получаете профессиональное устройство для передачи и мониторинга видео на высокоточном дисплее.
Работа с устройством максимально проста. Достаточно установить его на камеру или клетку при помощи крепления с холодным башмаком, установить iPhone и всё готово к работе. Для более комфортного подключения к iPad предусмотрена специальная клетка (приобретается отдельно).
Используйте множество функций профессионального монитора для получения картинки лучшего качества! Отслеживание фокуса, ложных цветов и даже оптическое анаморфирование уже на борту. Приложение Accsoon SEE открывает перед вами огромное количество возможностей. Мгновенно делитесь отснятым материалом в iMessage, TikTok, Twitter и WhatsApp.
Accsoon SeeMo 4K может подавать питание на iPhone или iPad для продолжительной работы. Подключите сменный аккумулятор NP-F, чтобы обеспечить автономную работу не только передатчика, но и персонального гаджета по Type-C или Lightning.
