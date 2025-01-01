images
images
images
images
images
Savage (51-12) Bone фон бумажный 2,7x11 м слоновой кости
Savage (51-12) Bone фон бумажный 2,7x11 м слоновой кости
Savage (51-12) Bone фон бумажный 2,7x11 м слоновой кости
Savage (51-12) Bone фон бумажный 2,7x11 м слоновой кости
Savage (51-12) Bone фон бумажный 2,7x11 м слоновой кости

Savage (51-12) Bone фон бумажный 2,7x11 м слоновой кости

Savage
Артикул: FTR-723

Фотофон Savage (51-12) Bone - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Вес фона на рулон в упаковке - 6 кг.

Производство - США.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Арт. FTR-721
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage 1-12 Super White - это фон из белоснежной плотной бумаги шириной 2,72 м и длиной 11 метров.

Данный фон заслуженно считается одним из самых популярных фонов для профессионалов и любителей. Фон на плотном картонном рулоне, что сохраняет его в гладком виде и позволяет устанавливать на подвесные системы установки фона. Плотность фона – 160 г/м2. Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.

9 790 ₽
В корзину
FST ET-402 Kit комплект постоянного флуоресцентного света
Арт. NVF-1871
FST ET-402 Kit комплект постоянного флуоресцентного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST ET-402 Kit – комплект постоянного света на основе флюоресцентный ламп 85 Вт, софтбоксами 50х70 см.

Предназначен для портретной съемки, предметной фотографии, а также съемки небольших видеороликов. Подходит для профессионального и любительского использования. Суммарная мощность осветителей составляет 170 Вт. Цветовая температура 5500К. Вес - 4,7 кг.

10 660 ₽
В корзину
FST ST-B4 комплект для крепления 4 бумажных фонов
Арт. NVF-2469
FST ST-B4 комплект для крепления 4 бумажных фонов
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST ST-B4 – комплект для крепления четырех бумажных фонов. Комплект держателей бумажного фона с системой скручивания экспан. Предназначен для крепления фонов с внутренним диаметром несущей трубы 46-78 мм.

8 340 ₽
В корзину

Видео

Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера