Fotokvant BGP-2711-65 Cream фон бумажный 2.72х11 м кремовый
Артикул: MTG-1702

Fotokvant BGP-2711-65 Cream фон бумажный 2.72х11 м кремовый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-65 размером 2,72х11 м цвет - кремовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг. 

С этим товаром покупают

Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 - система установки фона типа ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра.

Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед
Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед
Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед
Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед
Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед.

Металлический держатель для смартфонов с шириной по короткой стороне от 67 мм до 95 мм. Оснащен удобным фиксатором, позволяющим затягивать его рукой и резиновыми демпферами для сохранности смартфона или его защитного чехла от царапин. Можно крепить как к вертикальной так и горизонтальной трубе, повернув крепеж. 

Fotokvant BGP-2711-104 Tulip Purple фон бумажный 2.72х11 м пурпурный тюльпан
Fotokvant BGP-2711-104 Tulip Purple фон бумажный 2.72х11 м пурпурный тюльпан
Fotokvant BGP-2711-104 Tulip Purple фон бумажный 2.72х11 м пурпурный тюльпан
Fotokvant BGP-2711-104 Tulip Purple фон бумажный 2.72х11 м пурпурный тюльпан
Fotokvant BGP-2711-104 Tulip Purple фон бумажный 2.72х11 м пурпурный тюльпан.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-104 размером 2,72х11 м цвет - фиолетовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Fotokvant BGP-2711-110 Taro Purple фон бумажный 2.72х11 м пастельно-фиолетовый
Fotokvant BGP-2711-110 Taro Purple фон бумажный 2.72х11 м пастельно-фиолетовый
Fotokvant BGP-2711-110 Taro Purple фон бумажный 2.72х11 м пастельно-фиолетовый
Fotokvant BGP-2711-110 Taro Purple фон бумажный 2.72х11 м пастельно-фиолетовый
Fotokvant BGP-2711-110 Taro Purple фон бумажный 2.72х11 м пастельно-фиолетовый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-110 размером 2,72х11 м цвет - пастельно-фиолетовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Fotokvant BGP-2711-29 Tristle фон бумажный 2.72х11 м чертополох
Fotokvant BGP-2711-29 Tristle фон бумажный 2.72х11 м чертополох
Fotokvant BGP-2711-29 Tristle фон бумажный 2.72х11 м чертополох
Fotokvant BGP-2711-29 Tristle фон бумажный 2.72х11 м чертополох
Fotokvant BGP-2711-29 Tristle фон бумажный 2.72х11 м чертополох.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-29 размером 2,72х11 м цвет - фиолетовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Fotokvant BGP-2711-63 Apple фон бумажный 2.72х11 м яблоко
Fotokvant BGP-2711-63 Apple фон бумажный 2.72х11 м яблоко
Fotokvant BGP-2711-63 Apple фон бумажный 2.72х11 м яблоко
Fotokvant BGP-2711-63 Apple фон бумажный 2.72х11 м яблоко
Fotokvant BGP-2711-63 Aplle фон бумажный 2.72х11 м яблоко.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-63 размером 2,72х11 м цвет - зеленое яблоко. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Fotokvant BGP-2711-67 Nutumeg фон бумажный 2.72х11 м мускатный орех
Fotokvant BGP-2711-67 Nutumeg фон бумажный 2.72х11 м мускатный орех
Fotokvant BGP-2711-67 Nutumeg фон бумажный 2.72х11 м мускатный орех
Fotokvant BGP-2711-67 Nutumeg фон бумажный 2.72х11 м мускатный орех
Fotokvant BGP-2711-67 Nutumeg фон бумажный 2.72х11 м мускатный орех.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-67 размером 2,72х11 м цвет - коричневый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Fotokvant BGP-2710-68 Deep Purple фон бумажный 2.72х10 м насыщенный пурпурный
Fotokvant BGP-2710-68 Deep Purple фон бумажный 2.72х10 м насыщенный пурпурный
Fotokvant BGP-2710-68 Deep Purple фон бумажный 2.72х10 м насыщенный пурпурный
Fotokvant BGP-2710-68 Deep Purple фон бумажный 2.72х10 м насыщенный пурпурный
Fotokvant BGP-2710-68 Deep Purple фон бумажный 2.72х10 м насыщенный пурпурный.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2710-68 размером 2,72х10 м цвет - пурпурный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

Видео

Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Как выиграть фотоконкурс
Как выиграть фотоконкурс
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
