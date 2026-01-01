Grifon 12401 фон в футляре Roll Up белый 155х205 см

Фон не нуждается в дополнительной системе крепления. Раскладывается путем выдвижения на нужную высоту, после чего система пантографов с обратной стороны зафиксирует фон в нужном положении. Механизм намотки rollup не позволяет ткани заминаться и заламываться.
Полотно фона изготовлено из непрозрачной матовой ткани оxford и имеет идеальный белый цвет.
Жесткий кейс для хранения и переноски одновременно является и корпусом фона.
Характеристики:
- ширина фона - 148 см
- длина - 200 см
- материал - оксфорд
- цвет - белый
- размер с футляром - 155х205 см
- размер футляра - 155х12х12 см
- материал футляра - алюминий, ABS-пластик