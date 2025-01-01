images
images
images
Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон-пушка

Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон-пушка

Boya
Артикул: NVF-6409

Boya BY-PVM1000 – профессиональный направленный конденсаторный микрофон-пушка для DSLR, видеокамер и звукозаписи. Разъем XLR.

Описание

Компактный направленный микрофон-пушка, для эксплуатации с DSLR и видеокамерами, а также с портативными рекордерами. С целью сужения направленности производитель значительно увеличил длину микрофона. В результате этот микрофон очень качественно снимает звук в зоне захвата и абсолютно не восприимчив к посторонним шумам за ее пределами.

Переключаемый фильтр высоких частот в значительной степени расширяет возможности Boya BY-PVM1000.

Безтрансформаторная система позволила минимизировать паразитические наводки и шумы. Корпус изделия выполнен из прочного и легкого алюминиевого сплава. Универсальная система питания позволяет использовать как фантомное питание через разъем XLR, так и питание от стандартных батарей.

Целый ряд удачных инженерных решений, а также качество используемых материалов и сборки гарантируют безотказную работу устройства на протяжении долгого времени. Данная модель заслужила популярность среди репортеров и людей занимающихся профессиональной записью звука в театрах, либо на съемочных площадках.

Характеристики:

  • диапазон частот – 25 Гц – 20 кГц
  • чувствительность – 33дБ + / - 1дБ / 0дБ = 1V/Pa , 1кГц
  • соотношение шум-сигнал, дБ – > 80
  • питание – элементы ААА (2шт.)
  • подключение – трехконтактный XLR
  • длина, мм – 278
  • вес микрофона, г – 110

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Savage (60-12) Focus Gray фон бумажный 2,7x11 м серый
Savage (60-12) Focus Gray фон бумажный 2,7x11 м серый
Savage (60-12) Focus Gray фон бумажный 2,7x11 м серый
Арт. FTR-756
Savage (60-12) Focus Gray фон бумажный 2,7x11 м серый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage (60-12) Focus Gray известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 490 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes CBH-REEL подъемник фона
Арт. VBR-397
Falcon Eyes CBH-REEL подъемник фона
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 4 дн, 2 ч

Falcon Eyes CBH-REEL – подъемник фона. Предназначен для установки непосредственно на стойки, горизонтальные или вертикальные трубы. Система крепления только для фонов намотанных на трубу до 55 мм.

-15 %4 190 ₽
3 560 ₽
В корзину
Phottix 87224 Varos H держатель с плоским основанием и ремешком
Phottix 87224 Varos H держатель с плоским основанием и ремешком
Phottix 87224 Varos H держатель с плоским основанием и ремешком
Арт. NVF-5575
Phottix 87224 Varos H держатель с плоским основанием и ремешком
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix Varos H – держатель, представляющий из себя плоское основание, к которому с помощью ремешка (контактной ленты-липучки) крепится вспышка.

Вес - 0,15 кг.

1 580 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean Field Green фон тканевый хромакейный зеленый 300х700 см
Арт. NVF-2301
GreenBean Field Green фон тканевый хромакейный зеленый 300х700 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 2 ч

GreenBean Green – тканевый фон зеленого цвета. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе.

-15 %10 790 ₽
9 170 ₽
В корзину
Fotokvant U-101S зонт серебряный на отражение 101 см
Fotokvant U-101S зонт серебряный на отражение 101 см
Fotokvant U-101S зонт серебряный на отражение 101 см
Арт. NVF-6887
Fotokvant U-101S зонт серебряный на отражение 101 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant U-101S – зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. 

Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде. Диаметр купола, см – 101. Вес - 350 г.

1 030 ₽
В корзину
Boya BY-C04 профессиональный амортизатор для микрофона
Boya BY-C04 профессиональный амортизатор для микрофона
Boya BY-C04 профессиональный амортизатор для микрофона
Арт. NVF-8111
Boya BY-C04 профессиональный амортизатор для микрофона
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Boya BY-C04 – профессиональный амортизатор, превосходно гасит вибрации микрофона установленного на камеру, стойку или штатив, тем самым способствуя улучшению качества записи.

1 770 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Как снимают длинные планы
Как снимают длинные планы
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера