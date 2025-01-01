Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон-пушка

Описание

Компактный направленный микрофон-пушка, для эксплуатации с DSLR и видеокамерами, а также с портативными рекордерами. С целью сужения направленности производитель значительно увеличил длину микрофона. В результате этот микрофон очень качественно снимает звук в зоне захвата и абсолютно не восприимчив к посторонним шумам за ее пределами.

Переключаемый фильтр высоких частот в значительной степени расширяет возможности Boya BY-PVM1000.

Безтрансформаторная система позволила минимизировать паразитические наводки и шумы. Корпус изделия выполнен из прочного и легкого алюминиевого сплава. Универсальная система питания позволяет использовать как фантомное питание через разъем XLR, так и питание от стандартных батарей.

Целый ряд удачных инженерных решений, а также качество используемых материалов и сборки гарантируют безотказную работу устройства на протяжении долгого времени. Данная модель заслужила популярность среди репортеров и людей занимающихся профессиональной записью звука в театрах, либо на съемочных площадках.

Характеристики: