Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон-пушка

Компактный направленный микрофон-пушка, для эксплуатации с DSLR и видеокамерами, а также с портативными рекордерами. С целью сужения направленности производитель значительно увеличил длину микрофона. В результате этот микрофон очень качественно снимает звук в зоне захвата и абсолютно не восприимчив к посторонним шумам за ее пределами.
Переключаемый фильтр высоких частот в значительной степени расширяет возможности Boya BY-PVM1000.
Безтрансформаторная система позволила минимизировать паразитические наводки и шумы. Корпус изделия выполнен из прочного и легкого алюминиевого сплава. Универсальная система питания позволяет использовать как фантомное питание через разъем XLR, так и питание от стандартных батарей.
Целый ряд удачных инженерных решений, а также качество используемых материалов и сборки гарантируют безотказную работу устройства на протяжении долгого времени. Данная модель заслужила популярность среди репортеров и людей занимающихся профессиональной записью звука в театрах, либо на съемочных площадках.
Характеристики:
- диапазон частот – 25 Гц – 20 кГц
- чувствительность – 33дБ + / - 1дБ / 0дБ = 1V/Pa , 1кГц
- соотношение шум-сигнал, дБ – > 80
- питание – элементы ААА (2шт.)
- подключение – трехконтактный XLR
- длина, мм – 278
- вес микрофона, г – 110