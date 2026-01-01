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HENZO 11004 Memory фотоальбом белый 28x30.5/100 белых страниц

HENZO 11004 Memory фотоальбом белый 28x30.5/100 белых страниц

Henzo
Артикул: OLE-2149

Традиционный альбом в книжном переплёте с обложкой белого цвета из качественной мягкой искусственной кожи. Размер альбома: 28x30,5 см, в альбоме 100 белых страниц, белые пергаминовые межстраничные листы. Для крепления фотографий необходимы аксессуары (стикеры, уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.

Описание

HENZO 11004 Memory фотоальбом белый 28x30.5/100 белых страниц

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