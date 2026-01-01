HENZO 10130 Jungle детский фотоальбом желтый с обезьяной 29x33/100 белых страниц

Артикул: OLE-2146

Детский альбом в книжном переплёте с обложкой желтого цвета с обезьянкой из ламинированного картона. Размер альбома: 29x33см, в альбоме 100 белых страниц, белые пергаминовые межстраничные листы. Для крепления фотографий необходимы аксессуары (стикеры, уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.