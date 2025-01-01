images
GreenBean VF-3X PRO 3,2" видоискатель

GreenBean
Артикул: OLE-0395

GreenBean VF-3X PRO 3,2 – видоискатель для зеркальных камер с ЖК-экраном 3– 3,2 дюйма. Внутренний размер рамки видоискателя – 67х53 мм. Предназначен для трехкратного увеличения изображения, имеет кольцо диоптрийной коррекции зрения.

Описание

Видоискатель устанавливается на камеру с помощью магнитного быстросъемного крепления. Рамка соединяет видоискатель и площадку, с ее помощью можно отрегулировать движение видоискателя по горизонтали и вертикали в пределах 20 мм. При необходимости можно откинуть окуляр и получить быстрый доступ к ЖК-экрану без демонтажа.
 
Технические характеристики:
  • материал корпуса, площадки – металл (покрытие soft-touch)
  • увеличение – 3х
  • линза – оптическое стекло диаметром 43,5 мм
  • размер рамки видоискателя, мм – 67х53 (внутренний), 73х58 (внешний)
  • размер площадки, мм – 63х50
  • вес, г – 240

Ваша корзина

