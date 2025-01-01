GreenBean VF-3X PRO 3,2" видоискатель

Видоискатель устанавливается на камеру с помощью магнитного быстросъемного крепления. Рамка соединяет видоискатель и площадку, с ее помощью можно отрегулировать движение видоискателя по горизонтали и вертикали в пределах 20 мм. При необходимости можно откинуть окуляр и получить быстрый доступ к ЖК-экрану без демонтажа.
Технические характеристики:
- материал корпуса, площадки – металл (покрытие soft-touch)
- увеличение – 3х
- линза – оптическое стекло диаметром 43,5 мм
- размер рамки видоискателя, мм – 67х53 (внутренний), 73х58 (внешний)
- размер площадки, мм – 63х50
- вес, г – 240