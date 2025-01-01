images
YongNuo YN300 LED 5500К осветитель светодиодный на 300 светодиодов

YongNuo YN300 LED 5500К осветитель светодиодный на 300 светодиодов

Yongnuo
Артикул: FTR-1149

Плоский светодиодный осветитель YongNuo LED YN-300 предназначен в первую очередь для видеосъемки с установкой на камеру, однако с успехом используется и фотографами в постановочных студийных или выездных фотосессиях.

Триста светодиодов производят мягкое и равномерное освещение, добиться которого с помощь других средств довольно сложно.

Описание

Главной особенностью осветителя Yongnuo YN-300 является возможность управления мощностью освещения с помощь пульта дистанционного управления (дальность до 8 м). Данный пульт также позволяет управлять спуском затвора в камерах Canon, Nikon, Sony и Pentax, оснащенных инфракрасным датчиком.
 
Осветитель Yongnuo LED YN-300 снабжен панелью управления, на которой отображаются все необходимые при использовании светильника данные: уровень яркости, заряд батареи, информация о текущем режиме и т.д. Установленные настройки сохраняются и остаются при следующем включении осветителя.

Идущие в комплекте светофильтры (оранжевый, красный, синий и матовый белый), а также горизонтальные и вертикальные шторки позволяют изменять цвет и направление светового потока, который поступает от осветителя Yongnuo YN-300.

Крепежная система светодиодного осветителя позволяет разместить его на горячем башмаке фото- и видеокамеры, стойке для осветителей, на головке для вспышки и зонта и системе крепежа фотокамер РИГ (RIG). Осветитель легко держать в руках за специальную ручку, которая идет в комплекте.

Источником питания для осветителя Yongnuo YN-300 могут служить аккумуляторы (оригинальные и аналоги) типа Sony NP-F NP-F750; NP-F550; NP-F950/B; NP-F530; NP-F970; NP-F970/B; NP-F570; NP-F770; NP-F960; NP-F930; NP-F930/B; NP-F950; NP-F330 Sony NP-F570/NP-F550.
Осветитель оснащен светодиодным индикатором остатка заряда батареи.
 
Технические характеристики Yongnuo YN-300:
  • количество светодиодов – 300 шт.
  • регулировка яркости – дискретная
  • Мощность – 18 W
  • Световой поток – 2280 Лм
  • Цветовая температура – 5500 К при CRI ≥90%
  • Угол освещения – 55 градусов
  • Дальность дистанционного управления – до 8 м

Комплектация

  • осветитель – 1 шт.
  • светофильтры – 4 шт. (белый, красный, оранжевый, синий)
  • ручка – 1 шт.
  • крепеж для установки в горячем башмаке (штативной головки) – 1 шт.
  • чехол – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 60 см
Арт. NVF-5804
FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 60 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 60 см.

650 ₽
В корзину
FST L-2803 система подвеса на 3 фона
FST L-2803 система подвеса на 3 фона
FST L-2803 система подвеса на 3 фона
Арт. OLE-1342
FST L-2803 система подвеса на 3 фона
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST L-2803 – система подвеса фона представляет из себя комплект из двух стоек и трех телескопических перекладин.

Используется для крепления тканевых фонов. Удобная мобильная конструкция хороша для работы в студии и на выезде. Весь комплект упакован в практичную сумку для хранения и транспортировки. Вес системы, кг – 8.

16 400 ₽
В корзину
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36&quot; серебряный
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36&quot; серебряный
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36&quot; серебряный
Арт. FTR-1480
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36" серебряный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Phottix (85341) – складывающийся в два раза зонт-отражатель.
Подходит для фотографов, которые часто работают на выездной съемке. Зонт в сложенном состоянии составляет всего 40 см. Цвет зонта снаружи черный, внутри серебряный.
2 300 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes CA-3A переходник для накамерных вспышек
Арт. NVF-1347
Falcon Eyes CA-3A переходник для накамерных вспышек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 10 дн, 23 ч

Falcon Eyes CA-3A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.

Устанавливается на фотовспышки Sony F56AM, Nikon SB26/SB27/SB28.

-15 %390 ₽
330 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes CA-6A переходник для фотоаппарата
Арт. NVF-1349
Falcon Eyes CA-6A переходник для фотоаппарата
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 10 дн, 23 ч

Falcon Eyes CA-6A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.

Устанавливается на фотовспышки Nikon SB-900, Pentax AF-540FGZ. 

-15 %390 ₽
330 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N радиосинхронизатор для Nikon
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N радиосинхронизатор для Nikon
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N радиосинхронизатор для Nikon
Арт. VBR-435
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N радиосинхронизатор для Nikon
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 10 дн, 23 ч

Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе.

Совместим с моделями Nikon D70S/D80. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.

-15 %2 990 ₽
2 540 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean RAIL 120 держатель рельсовый 120 мм.
Арт. OLE-0397
GreenBean RAIL 120 держатель рельсовый 120 мм.
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 10 дн, 23 ч

GreenBean RAIL 120 – металлический держатель в виде рельс длиной 120 мм для установки дополнительных аксессуаров, например, микрофона, осветителя, монитора и т.д. Крепится на холодный башмак камеры или на стандартный винт с резьбой 1/4".

-15 %1 390 ₽
1 180 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Эллиотт Эрвитт
Эллиотт Эрвитт
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера