YongNuo YN300 LED 5500К осветитель светодиодный на 300 светодиодов

Главной особенностью осветителя Yongnuo YN-300 является возможность управления мощностью освещения с помощь пульта дистанционного управления (дальность до 8 м). Данный пульт также позволяет управлять спуском затвора в камерах Canon, Nikon, Sony и Pentax, оснащенных инфракрасным датчиком.

Осветитель Yongnuo LED YN-300 снабжен панелью управления, на которой отображаются все необходимые при использовании светильника данные: уровень яркости, заряд батареи, информация о текущем режиме и т.д. Установленные настройки сохраняются и остаются при следующем включении осветителя.

Идущие в комплекте светофильтры (оранжевый, красный, синий и матовый белый), а также горизонтальные и вертикальные шторки позволяют изменять цвет и направление светового потока, который поступает от осветителя Yongnuo YN-300.

Крепежная система светодиодного осветителя позволяет разместить его на горячем башмаке фото- и видеокамеры, стойке для осветителей, на головке для вспышки и зонта и системе крепежа фотокамер РИГ (RIG). Осветитель легко держать в руках за специальную ручку, которая идет в комплекте.

Источником питания для осветителя Yongnuo YN-300 могут служить аккумуляторы (оригинальные и аналоги) типа Sony NP-F NP-F750; NP-F550; NP-F950/B; NP-F530; NP-F970; NP-F970/B; NP-F570; NP-F770; NP-F960; NP-F930; NP-F930/B; NP-F950; NP-F330 Sony NP-F570/NP-F550.

Осветитель оснащен светодиодным индикатором остатка заряда батареи.

Технические характеристики Yongnuo YN-300: