Yongnuo LED 1410 осветитель светодиодный на 140 светодиодов для фото- и видеокамер

Создает яркий постоянный свет. Питание от 6 батареек или аккумуляторов формата АА, также возможно использование литий-ионных аккумуляторов серии Sony NP или Panasonic DS16/D220, а также их клонов. Предусмотрена запитка от стандартного блока питания DC7,2-9V/2A (приобретается отдельно).

Есть возможность крепления на штативные головы, холодный башмак имеет отверстие под резьбу 1/4 дюйма.

Осветитель комплектуется съемными цветными фильтрами (белый и желтый) для изменения цветовой температуры 5500 K/3200 K. Цветовая температура без фильтра – 5500 K.