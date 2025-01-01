Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh BK-3HCDE/4BE – отличное предложение для тех, кому нужны надежные аккумуляторы типа АА для питания устройств с большим энергопотреблением.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Yongnuo LED 1410 – осветитель светодиодный на 140 светодиодов для фото- и видеокамер.
Осветитель снабжен ступенчатым регулятором яркости имеющим 16 градаций. На горячий башмак фото- или видеокамеры осветитель крепится с помощью кронштейна. Также конструктивно предусмотрена ножка-подставка для установки на какую-либо поверхность или фотоштатив. Используемые светодиоды рассчитаны на срок службы не менее 10000 часов. Размер, мм – 135x105x55. Вес, г – 285.
Создает яркий постоянный свет. Питание от 6 батареек или аккумуляторов формата АА, также возможно использование литий-ионных аккумуляторов серии Sony NP или Panasonic DS16/D220, а также их клонов. Предусмотрена запитка от стандартного блока питания DC7,2-9V/2A (приобретается отдельно).
Есть возможность крепления на штативные головы, холодный башмак имеет отверстие под резьбу 1/4 дюйма.
Осветитель комплектуется съемными цветными фильтрами (белый и желтый) для изменения цветовой температуры 5500 K/3200 K. Цветовая температура без фильтра – 5500 K.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh BK-3HCDE/4BE – отличное предложение для тех, кому нужны надежные аккумуляторы типа АА для питания устройств с большим энергопотреблением.
Fujimi FJ-UNC-NP95 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.
YongNuo YN-160 III 3200-5500K – осветитель светодиодный на 192 светодиода для фото и видеокамер.
Поможет улучшить ваши снимки и упростит проведение видеозаписи. Размер, см – 11,5х15х6. Вес, г – 670.
Работай с цветом без бликов
Wansen