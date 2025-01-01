images
Yongnuo LED 1410 осветитель светодиодный на 140 светодиодов для фото- и видеокамер
YongNuo
Артикул: NVF-6921

Yongnuo LED 1410 – осветитель светодиодный на 140 светодиодов для фото- и видеокамер. 

Осветитель снабжен ступенчатым регулятором яркости имеющим 16 градаций. На горячий башмак фото- или видеокамеры осветитель крепится с помощью кронштейна. Также конструктивно предусмотрена ножка-подставка для установки на какую-либо поверхность или фотоштатив. Используемые светодиоды рассчитаны на срок службы не менее 10000 часов. Размер, мм – 135x105x55. Вес, г – 285.

Создает яркий постоянный свет. Питание от 6 батареек или аккумуляторов формата АА, также возможно использование литий-ионных аккумуляторов серии Sony NP или Panasonic DS16/D220, а также их клонов. Предусмотрена запитка от стандартного блока питания DC7,2-9V/2A (приобретается отдельно).

Есть возможность крепления на штативные головы, холодный башмак имеет отверстие под резьбу 1/4 дюйма.

Осветитель комплектуется съемными цветными фильтрами (белый и желтый) для изменения цветовой температуры 5500 K/3200 K. Цветовая температура без фильтра – 5500 K.

