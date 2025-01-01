Falcon Eyes LedPRO 64 накамерный светодиодный осветитель

FST FH1 – прочный гибкий держатель с одной клипсой.
Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. Длина - 50 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes LedPRO 64 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки с возможностью объединения нескольких устройств в одну панель.
Оснащен 64 яркими светодиодами. Питание от 4 батарей АА или сетевого адаптера (батареи, адаптер и аккумулятор приобретаются отдельно).
Светодиоды генерируют мягкий свет без мерцаний с цветовой температурой 5500К ±200К. Осветитель предназначен для использования в фото- и видеосъемке, макросъемке, предметной съемке и других видах съемок. Для объединения осветителей в одну большую панель не нужно докупать соединительные элементы. На корпусе предусмотрены специальные пазы типа "башмак", с помощью которых можно соединить между собой несколько осветителей.
Мощность регулируется диммером, расположенным на задней панели. Он позволяет изменять интенсивность освещения от 10% до 100%.
Характеристики:
Фотофон Savage (51-12) Bone - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Зажим для установки студийного оборудования на трубы (стойки, распорки и т.п.)
Grifon PJ-126 – источник питания для студийного оборудования, предназначен для работы со светодиодными осветителями Grifon LED-126.
Grifon CL-35F – крепление-зажим для установки адаптера или зонта.
Используется для монтажа студийного оборудования на трубы и стойки диаметром до 35 мм. Оборудован втулкой 5/8 дюйма. Вес - 0,3 кг.
FST ST-B4 – комплект для крепления четырех бумажных фонов. Комплект держателей бумажного фона с системой скручивания экспан. Предназначен для крепления фонов с внутренним диаметром несущей трубы 46-78 мм.
FST BP-025 100х150 – складной фон, хромакей синий/зеленый на каркасе.
Изготовлен из ткани высокого качества. Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении. Размер, см – 100х150.
