Falcon Eyes LedPRO 64 накамерный светодиодный осветитель

Описание

Светодиоды генерируют мягкий свет без мерцаний с цветовой температурой 5500К ±200К. Осветитель предназначен для использования в фото- и видеосъемке, макросъемке, предметной съемке и других видах съемок. Для объединения осветителей в одну большую панель не нужно докупать соединительные элементы. На корпусе предусмотрены специальные пазы типа "башмак", с помощью которых можно соединить между собой несколько осветителей.

Мощность регулируется диммером, расположенным на задней панели. Он позволяет изменять интенсивность освещения от 10% до 100%.

Характеристики: