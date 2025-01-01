images
Falcon Eyes LedPRO 64 накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes
Артикул: NVF-7121

Falcon Eyes LedPRO 64 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки с возможностью объединения нескольких устройств в одну панель.

Оснащен 64 яркими светодиодами. Питание от 4 батарей АА или сетевого адаптера (батареи, адаптер и аккумулятор приобретаются отдельно).

Описание

Светодиоды генерируют мягкий свет без мерцаний с цветовой температурой 5500К ±200К. Осветитель предназначен для использования в фото- и видеосъемке, макросъемке, предметной съемке и других видах съемок. Для объединения осветителей в одну большую панель не нужно докупать соединительные элементы. На корпусе предусмотрены специальные пазы типа "башмак", с помощью которых можно соединить между собой несколько осветителей.

Мощность регулируется диммером, расположенным на задней панели. Он позволяет изменять интенсивность освещения от 10% до 100%.

Характеристики:

  • количество светодиодов – 64
  • цветовая температура – 5500±200К
  • регулировка мощности – плавная от 10 до 100%
  • шторки в комплекте – нет
  • источник питания (в комплект не входит) – 4хАА или от сети с помощью сетевого адаптера
  • потребляемая мощность, Вт – 4,5 
  • размеры осветителя, мм – 85х99х37
  • вес без батарей, г – 127

Комплектация

  • Осветитель Falcon Eyes LedPRO 64.
  • Руководство по эксплуатации.

   

Ваша корзина

