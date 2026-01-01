Fotokvant FLH-39 зажим для стандартного рига 15 мм с резьбой 1/4 дюйма

Арт. VBR-584

до конца распродажи 4 дн, 1 ч

Falcon Eyes SVS-021 – многофункциональное устройство, которое в различных конфигурациях можно использовать, как наплечный штатив, плечевой упор, «клетку» для съемки с нижней точки и т.д. Основа конструкции сделана из стали, окрашенной порошковой эмалью, с перфорацией для облегчения веса.