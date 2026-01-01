images
Fotokvant FLH-39 зажим для стандартного рига 15 мм с резьбой 1/4 дюйма

Fotokvant FLH-39 зажим для стандартного рига 15 мм с резьбой 1/4 дюйма

Fotokvant
Артикул: NVF-3050

Fotokvant FLH-39 – универсальный металлический зажим на стандартную трубку рига диаметром 15 мм для организации посадочного отверстия с резьбой 1/4 дюйма для различных элементов обвеса.

Описание

Характеристики:

  • размеры, мм – 54х25х15
  • вес, г – 30

 

