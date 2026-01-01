Fotokvant FLH-39 зажим для стандартного рига 15 мм с резьбой 1/4 дюйма

Manfrotto 014-14 – адаптер-переходник на стандартные стойки с креплением 5/8 дюйма для установки в горизонтальной или вертикальной плоскости осветительного оборудования с резьбой 1/4 дюйма.
Fotokvant FLH-39 – универсальный металлический зажим на стандартную трубку рига диаметром 15 мм для организации посадочного отверстия с резьбой 1/4 дюйма для различных элементов обвеса.
Характеристики:
Falcon Eyes SVS-021 – многофункциональное устройство, которое в различных конфигурациях можно использовать, как наплечный штатив, плечевой упор, «клетку» для съемки с нижней точки и т.д. Основа конструкции сделана из стали, окрашенной порошковой эмалью, с перфорацией для облегчения веса.
Fotokvant RMU-1 – поворотная муфта для установки перекладины на студийные стойки.
Позволяет регулировать угол наклона перекладины. Устанавливается на стандартный адаптер 16 мм. Для крепления оборудования предусмотрено четыре посадочных места диаметрами 19,22,25 и 28 мм. Материал – АВС-пластик. Вес, г – 223.
GreenBean Arm 11" ST – накамерный держатель для установки вспомогательных устройств (микрофонов, осветителей, ЖК-мониторов и т. д.) на различные опоры с винтом или резьбовым отверстием диаметром 1/4". Имеет зубчатое соединение секций. Общая длина, мм – 290. Максимальная нагрузка, кг – 3.
Fotokvant NVF-8608 – зажим-адаптер для студийного оборудования. Позволяет закрепить оборудование имеющее стержень диаметром 15 мм, под углом 90 градусов.
Изготовлен из анодированного аллюминия. Вес, г – 50.
Шаровая голова QZSD Q002.
Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 8 кг, вес - 366 гр, высота - 100 мм. Материал - алюминий.
Кронштейн Magic Arm Fotokvant MA-07, длина - 7 дюймов.
Шарнирный кронштейн Magic Arm позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Вес - 0,4 кг.
Kupo KT-1824ODBB - флаг черного цвета.
Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для сокращения интенсивности светового потока без изменения цветовой температуры. Изготовлен из плотной черной ткани Black Double Nets, 1,2 стопа, на металлической раме с установочным штырем 9,5 см. Размер 45х60 см.
Отражатель Fotokvant RFB-7590 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см. Комплект тканевых отражателей четырех популярных цветов (черный, белый, серебро и золотой) для фрост-рамы размером 75х90 см.
