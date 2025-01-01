Falcon Eyes SVS-021 штатив наплечный

Описание

При использовании в качестве наплечного штатива максимальное расстояние между ручками составляет 400 мм (регулируется), длина ручек – 210 мм. Снизу и сверху в ручках имеются отверстия 1/4" для крепления дополнительных аксессуаров (осветителей, микрофона и т.д.) Благодаря подвижному винту 1/4" камера может передвигаться по площадке штатива в пределах 70 мм. Отверстия 1/4" в торцах частей, обтянутых плотным поролоном, позволяют закреплять противовес и устанавливать SVS-21 с камерой на штатив. Мощные барашки из инженерного пластика надежно фиксируют сопрягаемые части изделия, установленного в выбранной конфигурации.

Характеристики: