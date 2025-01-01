images
Falcon Eyes SVS-021 штатив наплечный

Falcon Eyes SVS-021 штатив наплечный

Falcon Eyes
Артикул: VBR-584

Falcon Eyes SVS-021 – многофункциональное устройство, которое в различных конфигурациях можно использовать, как наплечный штатив, плечевой упор, «клетку» для съемки с нижней точки и т.д. Основа конструкции сделана из стали, окрашенной порошковой эмалью, с перфорацией для облегчения веса.

Описание

При использовании в качестве наплечного штатива максимальное расстояние между ручками составляет 400 мм (регулируется), длина ручек – 210 мм.  Снизу и сверху в ручках имеются отверстия 1/4" для крепления дополнительных аксессуаров (осветителей, микрофона и т.д.) Благодаря подвижному винту 1/4" камера может передвигаться по площадке штатива в пределах 70 мм. Отверстия 1/4" в торцах частей, обтянутых плотным поролоном, позволяют закреплять противовес и устанавливать SVS-21 с камерой на штатив. Мощные барашки из инженерного пластика надежно фиксируют сопрягаемые части изделия, установленного в выбранной конфигурации.
 

Характеристики:

  • максимальная нагрузка – до 15 кг
  • размер в сложенном состоянии, мм – 300x170x85
  • материал – сталь, алюминий
  • вес, кг – 1,1
  • размер упаковки, см – 30x24x10

Комплектация

  • Штатив SVS-021 – 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации – 1 шт.

