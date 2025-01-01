Falcon Eyes SVS-021 штатив наплечный

Cullmann PRIMAX 380 – штатив с видеоголовой, максимальная высота 159 см, максимальная нагрузка 3.5 кг.
В сложенном виде имеет длину 66 см. и вес 1535 г.
Falcon Eyes SVS-021 – многофункциональное устройство, которое в различных конфигурациях можно использовать, как наплечный штатив, плечевой упор, «клетку» для съемки с нижней точки и т.д. Основа конструкции сделана из стали, окрашенной порошковой эмалью, с перфорацией для облегчения веса.
Характеристики:
Boya BY-C04 – профессиональный амортизатор, превосходно гасит вибрации микрофона установленного на камеру, стойку или штатив, тем самым способствуя улучшению качества записи.
Boya BY-HM100 – всенаправленный переносной микрофон, который можно использовать для интервью или презентаций. Специальные частотные характеристики (70Гц–15КГц) способствуют максимально чистой передаче голоса, снижению перегрузок и шума ветра, а также значительно минимализируют ненужные низкие частоты.
Шаровая голова Fotokvant HB-02 BLUE Ballhead для мини-штатива, синяя.
Шаровая голова для легкого оборудования, максимальная нагрузка - 1,5 кг. Изготовлена из алюминия и ее вес составляет всего 85 грамм. Голова устанавливается на резьбу 1/4 дюйма. Для лучшего зажима и разблокирования, крепежная контргайка сделана не круглой, а шестигранной. Высота - 6 см. Цвет - синий.
