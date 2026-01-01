images
images
images
images
images
images
images
Falcon Eyes SA550 слайдер 80 см
Falcon Eyes SA550 слайдер 80 см
Falcon Eyes SA550 слайдер 80 см
Falcon Eyes SA550 слайдер 80 см
Falcon Eyes SA550 слайдер 80 см
Falcon Eyes SA550 слайдер 80 см
Falcon Eyes SA550 слайдер 80 см

Falcon Eyes SA550 слайдер 80 см

Falcon Eyes
Артикул: DAN-6289

Слайдер Falcon Eyes SA550 длина - 80 см.

Слайдер для создания спецэффектов с ходом каретки 740 мм. Оснащен подшипниками, креплением - винт 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 2,2 кг.

Описание

Слайдер обеспечивает точное, плавное, бесшумное перемещение камеры весом до 5 кг. Он изготовлен из анодированного алюминия, что обеспечивает высокие характеристики прочности и малый вес.

В отличие от операторской тележки, он не нуждается в ровной поверхности для установки. Он может устанавливаться непосредственно на земле, а также на штативах, стойках или закрепляться под углом при помощи различного вида крепежа.

На каретке находятся монтажный винт диаметром 3/8", который предусмотрен для крепления штативной головы и два отверстия 1/4" и 3/8" для крепления вспомогательного оборудования.

Подшипники скольжения обеспечивают равномерное, плавное (без рывков и толчков на всей длине рабочей поверхности) и бесшумное перемещение каретки вдоль направляющих.
Шариковые подшипники охватывают направляющие, исключая качание каретки во время движения. Резиновые амортизаторы, расположенные по краям площадки, предотвращают жесткий удар и откат в конце движения каретки.

На торцах каретки расположены шестигранные винты, при помощи которых регулируется прижимное усилие подшипников к направляющей (опция используется при работе с камерами, отличающимися по весу).

Для монтажа слайдера на штативы предусмотрены четыре отверстия с резьбой 1/4" и три отверстия 3/8". Слайдер может одновременно устанавливаться на штатив (или пару) или стойки с соответствующей резьбой. Дополнительные отверстия 3/8" располагаются на торцах слайдера, для вертикального крепления и проведения вертикальных проводок. Для удобства монтажа ножки могут демонтироваться самостоятельно или совместно с крепежной площадкой при помощи комплектных ключей-шестигранников.

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • общая длина - 92 см
  • длина направляющих - 84 см
  • рабочий ход каретки - 74 см
  • винт на каретке - 3/8" 
  • пузырьковый уровень - есть
  • длина ножек - 80-95 мм
  • ширина направляющей - 70 мм
  • размер каретки - 99х120 мм
  • размер чехла - 980х200х70 мм
  • размер упаковки - 970х195х110 мм
  • вес слайдера - 1,8 кг
  • вес слайдера с чехлом - 2,2 кг
  • вес с упаковкой - 2,7 кг

Комплектация

  • Слайдер Falcon Eyes SA550 80 см.
  • Сумка-чехол.
  • Шестигранный ключ - 3 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера