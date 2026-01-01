Falcon Eyes SA550 слайдер 80 см

Описание

Слайдер обеспечивает точное, плавное, бесшумное перемещение камеры весом до 5 кг. Он изготовлен из анодированного алюминия, что обеспечивает высокие характеристики прочности и малый вес.

В отличие от операторской тележки, он не нуждается в ровной поверхности для установки. Он может устанавливаться непосредственно на земле, а также на штативах, стойках или закрепляться под углом при помощи различного вида крепежа.

На каретке находятся монтажный винт диаметром 3/8", который предусмотрен для крепления штативной головы и два отверстия 1/4" и 3/8" для крепления вспомогательного оборудования.

Подшипники скольжения обеспечивают равномерное, плавное (без рывков и толчков на всей длине рабочей поверхности) и бесшумное перемещение каретки вдоль направляющих.

Шариковые подшипники охватывают направляющие, исключая качание каретки во время движения. Резиновые амортизаторы, расположенные по краям площадки, предотвращают жесткий удар и откат в конце движения каретки.

На торцах каретки расположены шестигранные винты, при помощи которых регулируется прижимное усилие подшипников к направляющей (опция используется при работе с камерами, отличающимися по весу).

Для монтажа слайдера на штативы предусмотрены четыре отверстия с резьбой 1/4" и три отверстия 3/8". Слайдер может одновременно устанавливаться на штатив (или пару) или стойки с соответствующей резьбой. Дополнительные отверстия 3/8" располагаются на торцах слайдера, для вертикального крепления и проведения вертикальных проводок. Для удобства монтажа ножки могут демонтироваться самостоятельно или совместно с крепежной площадкой при помощи комплектных ключей-шестигранников.

Характеристики: