Falcon Eyes SA550 слайдер 80 см

Фотосумка Grifon СВ05-1 c карманом, размер - 98х29х29 см.
Универсальная сумка, предназначенная для транспортировки практически любого оборудования длиной не более
Москва
Малая Семеновская 3с6
Слайдер Falcon Eyes SA550 длина - 80 см.
Слайдер для создания спецэффектов с ходом каретки 740 мм. Оснащен подшипниками, креплением - винт 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 2,2 кг.
Слайдер обеспечивает точное, плавное, бесшумное перемещение камеры весом до 5 кг. Он изготовлен из анодированного алюминия, что обеспечивает высокие характеристики прочности и малый вес.
В отличие от операторской тележки, он не нуждается в ровной поверхности для установки. Он может устанавливаться непосредственно на земле, а также на штативах, стойках или закрепляться под углом при помощи различного вида крепежа.
На каретке находятся монтажный винт диаметром 3/8", который предусмотрен для крепления штативной головы и два отверстия 1/4" и 3/8" для крепления вспомогательного оборудования.
Подшипники скольжения обеспечивают равномерное, плавное (без рывков и толчков на всей длине рабочей поверхности) и бесшумное перемещение каретки вдоль направляющих.
Шариковые подшипники охватывают направляющие, исключая качание каретки во время движения. Резиновые амортизаторы, расположенные по краям площадки, предотвращают жесткий удар и откат в конце движения каретки.
На торцах каретки расположены шестигранные винты, при помощи которых регулируется прижимное усилие подшипников к направляющей (опция используется при работе с камерами, отличающимися по весу).
Для монтажа слайдера на штативы предусмотрены четыре отверстия с резьбой 1/4" и три отверстия 3/8". Слайдер может одновременно устанавливаться на штатив (или пару) или стойки с соответствующей резьбой. Дополнительные отверстия 3/8" располагаются на торцах слайдера, для вертикального крепления и проведения вертикальных проводок. Для удобства монтажа ножки могут демонтироваться самостоятельно или совместно с крепежной площадкой при помощи комплектных ключей-шестигранников.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов