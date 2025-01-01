Falcon Eyes i3 Pod XXL штатив

Описание

Диаметр штатива в сложенном состоянии 80 мм, длина 42,7 см. Каждая ножка штатива имеет 3 возможных угла установки: 95 град. (ножка почти параллельна полу), 145 град., 170 град. Ножки фиксируются с помощью поворотных обрезиненных кольцевых зажимов. Поворот осуществляется примерно на 1/8 окружности. Фторопластовые вставки и уплотнительные кольца позволяют мягко и плавно двигаться ножкам. Изделие долговечно и износостойкое за счет пылевлагонепроницаемости узла.

В комплекте предусмотрен шестигранный ключ для регулировки усилия перемещения друг относительно друга сопрягаемых подвижных частей штатива. Под съемными резиновыми наконечниками штатива имеются шипы.