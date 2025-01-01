images
Falcon Eyes i3 Pod XXL штатив

Falcon Eyes
Артикул: VBR-045

Falcon Eyes i3 Pod XXL – самый крупный из штативов i3Pod. Снабжен шаровой головой диаметром 43 мм, с ее помощью удобно снимать панорамы. Оснащен исключительно функциональной площадкой для камеры, которая имеет четыре спиртовых уровня.

Специально разработанная конструкция «двойной курок» надежно предохраняет случайное отсоединение камеры с быстросъемной площадкой от головы.

 

Описание

Диаметр штатива в сложенном состоянии 80 мм, длина 42,7 см. Каждая ножка штатива имеет 3 возможных угла установки: 95 град. (ножка почти параллельна полу), 145 град., 170 град. Ножки фиксируются с помощью поворотных обрезиненных кольцевых зажимов. Поворот осуществляется примерно на 1/8 окружности. Фторопластовые вставки и уплотнительные кольца позволяют мягко и плавно двигаться ножкам. Изделие долговечно и износостойкое за счет пылевлагонепроницаемости узла.

В комплекте предусмотрен шестигранный ключ для регулировки усилия перемещения друг относительно друга сопрягаемых подвижных частей штатива. Под съемными резиновыми наконечниками штатива имеются шипы.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 12
  • максимальная высота съемки, см – 153
  • минимальная высота съемки, см – 42,7
  • вес, кг – 1,5
  • количество секций штанги – 4
  • наконечники опор – резиновые
  • цвет – белый

 

Комплектация

  • Штатив с шаровой головой и быстросъемной площадкой.
  • Пылевлагонепроницаемый чехол-сумка с наплечным ремнем, изготовленный из двухслойного материала с мягкой прокладкой.

