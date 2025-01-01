Falcon Eyes i3 Pod XXL штатив

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes i3 Pod XXL – самый крупный из штативов i3Pod. Снабжен шаровой головой диаметром 43 мм, с ее помощью удобно снимать панорамы. Оснащен исключительно функциональной площадкой для камеры, которая имеет четыре спиртовых уровня.
Специально разработанная конструкция «двойной курок» надежно предохраняет случайное отсоединение камеры с быстросъемной площадкой от головы.
Диаметр штатива в сложенном состоянии 80 мм, длина 42,7 см. Каждая ножка штатива имеет 3 возможных угла установки: 95 град. (ножка почти параллельна полу), 145 град., 170 град. Ножки фиксируются с помощью поворотных обрезиненных кольцевых зажимов. Поворот осуществляется примерно на 1/8 окружности. Фторопластовые вставки и уплотнительные кольца позволяют мягко и плавно двигаться ножкам. Изделие долговечно и износостойкое за счет пылевлагонепроницаемости узла.
В комплекте предусмотрен шестигранный ключ для регулировки усилия перемещения друг относительно друга сопрягаемых подвижных частей штатива. Под съемными резиновыми наконечниками штатива имеются шипы.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter