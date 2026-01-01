Miliboo MUFA штатив
Miliboo
Артикул: OLE-4517

Алюминиевый четырехсекционный штатив оснащен видеоголовкой с быстросъемной площадкой размером 50 мм и креплением 1/4". Максимальная высота 147 см, максимальная нагрузка 5 кг. Секции ног надёжно фиксируются поворотными замками, а на концах штативных ног предусмотрены металлические шипы. В комплект идет чехол для хранения и транспортировки.

Описание

Характеристики:

  • Тип штативной головы - видеоголова
  • Посадочное крепление 1/4"
  • Жидкостное демпфирование Да
  • Наклон 70 °
  • Поворот 360 °
  • Максимальная нагрузка 5 кг
  • Минимальная высота 53 см
  • Максимальная высота 147 см
  • Длина в сложенном виде 42 см
  • Основание штатива плоское
  • Быстросъёмная площадка есть
  • Диаметр ног 14 — 26 мм
  • Количество секций 4
  • Тип замка ног поворотный (каждая секция)
  • Ноги сгибаются на 180°
  • Вес 2,04 кг

Комплектация

  • штатив
  • шаровая голова
  • быстросъемная площадка
  • рукоятка
  • чехол

Видео

Grifon GRIF-29 Комплект студийного освещения и хромакей
Grifon GRIF-29 Комплект студийного освещения и хромакей
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Девид Сеймур
Девид Сеймур
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
