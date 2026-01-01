images
images
images
images
Miliboo MTT702AWH Aluminium штатив
Miliboo
Артикул: OLE-4525

Четырехсекционный штатив из алюминиевого сплава с основанием формата чаша 100 мм, и адаптером под чашу 75 мм. Максимальная нагрузка 25 кг. Максимальная высота 189,9 см. Минимальная высота 30,3 см.  Зажимы клипсовые.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная высота 189,9 см
  • Минимальная высота 30,3 см
  • Длина в сложенном состоянии 71 см
  • Максимальная нагрузка: 25 кг
  • Количество секций - 4
  • Тип замка ног - клипсовый
  • Основание головы полусфера 100 мм
  • Вес 4 кг

Комплектация

  • штатив
  • адаптер 100 - 75 мм
  • чехол

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера