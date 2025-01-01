Manfrotto MVK504AQ штатив с видеоголовкой для видеокамеры

Москва
MVK504AQ – четырехсекционный алюминиевый штатив для видеосъемки. Максимальная высота – 179 см, минимальная высота – 37 см. Идеально подходит для фото- и видеокамер весом до 7,5 кг.
Ноги оснащены флип-замками для быстрой установки или демонтажа штатива. Наконечники с шипами помогут при работе на неровных или скользких поверхностях. Благодаря системе подпружиненных противовесов головка позволяет осуществлять плавное панорамирование в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Технические характеристики:
