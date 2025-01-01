Manfrotto MVK504AQ штатив с видеоголовкой для видеокамеры

Описание

Ноги оснащены флип-замками для быстрой установки или демонтажа штатива. Наконечники с шипами помогут при работе на неровных или скользких поверхностях. Благодаря системе подпружиненных противовесов головка позволяет осуществлять плавное панорамирование в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Технические характеристики: