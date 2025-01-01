images
Manfrotto MT190XPRO4 190 Aluminium 4-S Tripod with Horizontal Column штатив для фото- и видеокамеры

Manfrotto
Manfrotto MT190XPRO4 – алюминиевый четырехсекционный трипод со встроенным механизмом, который позволяет быстро продлить центральную колонну в вертикальном или горизонтальном направлении, без разборки всего штатива и демонтажа камеры.

Модель подходит для фото- и видеосъемки разных жанров.

Описание

Благодаря зажимам Quick Power Lock каждая секция штативных ножек может быть быстро приведена в рабочее положение. Специальный дизайн позволяет комфортно и в одиночку раскладывать секции штатива, каждая из которых надежно фиксируется отдельным рычагом, что делает конструкцию более стабильной и жесткой, чем с традиционными винтами для фиксации.

В верхней части центральной колоны для точного кадрирования встроен пузырьковый уровень. Его можно свободно перемещать вокруг центрального столбца и устанавливать с той стороны, с которой проще всего видеть при регулировке штатива.

В верхней части штатива находится специальное крепление Easy Link для аксессуаров. К нему можно закрепить например LED осветитель, вспышку или рефлектор на удлинительной гибкой руке, делая из штатива практичную переносную студию.

Характеристики:

  • в сложенном состоянии, см – 49,0
  • диаметр центральной колоны, мм – 22,19
  • угол наклона ножек – 25 град., 26 град., 66 град., 88 град.
  • диаметр секций ножек, мм – 26; 22,5; 19; 15,5
  • максимальный размер с опущенной вниз центральной колонной, см – 135,0
  • максимальная высота, см – 160
  • минимальная высота, см – 8
  • крепление головы – 3/8"
  • максимальный вес, кг – 7
  • вес, кг – 2,1

 

Комплектация

    

