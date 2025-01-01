images
Manfrotto MKCOMPACTLT-WH Compact Light штатив с шаровой головкой для фотокамеры (белый)

Manfrotto
Артикул: OLE-0800

Manfrotto MKCOMPACTLT-WH Compact Light – алюминиевый четырехсекционный штатив с шаровой головкой. Прекрасный комплект для активных путешественников и любителей снимать репортажи. С помощью шаровой головы можно быстро разместить камеру под любым углом. Максимальная нагрузка – 1,5 кг. В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Описание

Технические характеристики:
  • материал – алюминий/технополимер
  • цвет – белый/стальной
  • количество секций – 4
  • максимальная высота, см – 131
  • максимальная высота без центральной колоны, см – 103
  • минимальная высота, см – 39
  • длина в сложенном состоянии, см – 40
  • максимальная нагрузка, кг – 1,5
  • вес, кг – 0,816

Как выбрать штатив Manfrotto

Штатив Manfrotto – удивительно продуманное совершенство

