Manfrotto MKCOMPACTLT-WH Compact Light штатив с шаровой головкой для фотокамеры (белый)

Артикул: OLE-0800

Manfrotto MKCOMPACTLT-WH Compact Light – алюминиевый четырехсекционный штатив с шаровой головкой. Прекрасный комплект для активных путешественников и любителей снимать репортажи. С помощью шаровой головы можно быстро разместить камеру под любым углом. Максимальная нагрузка – 1,5 кг. В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.