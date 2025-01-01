Manfrotto MKCOMPACTACN-RD Compact Action штатив с фото- и видеоголовкой для фотокамеры (красный)

Описание

Регулировочный диск позволяет идеально сбалансировать камеру на штативе, тем самым, повышая его устойчивость. Ножки фиксируются с помощью удобных зажимов. Переключить режимы съемки с фото на видео можно всего одним движением. В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Технические характеристики: