images
Manfrotto MKCOMPACTACN-RD Compact Action штатив с фото- и видеоголовкой для фотокамеры (красный)

Manfrotto MKCOMPACTACN-RD Compact Action штатив с фото- и видеоголовкой для фотокамеры (красный)

Manfrotto
Артикул: OLE-0792

Manfrotto MKCOMPACTACN-RD Compact Action – пятисекционный штатив с 3D-головой. Модель изготовлена из алюминия и технополимера. Идеальный выбор для активных путешественников и любителей снимать фото- и видеорепортажи. Легкий и компактный штатив снабжен эргономичным джойстиком с интуитивно понятным управлением. Комплектуется адаптером для установки Sony NEX 5R/5T. Максимальная нагрузка – 1,5 кг.

Описание

Регулировочный диск позволяет идеально сбалансировать камеру на штативе, тем самым, повышая его устойчивость. Ножки фиксируются с помощью удобных зажимов. Переключить режимы съемки с фото на видео можно всего одним движением. В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.
 
Технические характеристики:
  • материал – алюминий/ технополимер
  • цвет – красный/гранит
  • количество секций – 5
  • максимальная высота, см – 155
  • максимальная высота без центральной колоны, см – 133
  • минимальная высота, см – 44
  • длина в сложенном состоянии, см – 45
  • максимальная нагрузка, кг – 1,5
  • вес, кг – 1,16

Комплектация

    

Полезные ссылки:

Как выбрать штатив Manfrotto

Штатив Manfrotto – удивительно продуманное совершенство

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Создание видеостудии в цокольном этаже
Создание видеостудии в цокольном этаже
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Мацей Дакович
Мацей Дакович
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера