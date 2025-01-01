Manfrotto MKBFRA4L-BH Befree штатив и шаровая головка для фотокамеры синего цвета

Артикул: OLE-0782

Manfrotto MKBFRA4L-BH Befree – компактный алюминиевый четырехсекционный штатив с шаровой головой. Инновационная разработка для любителей путешествовать. За счет уникального механизма трансформации в сложенном состоянии длина модели составляет всего 40 см. Прекрасно подходит для установки фото- и видеокамер весом до 4 кг. Поставляется в удобном чехле для хранения и транспортировки.