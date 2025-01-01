Manfrotto MK294A4-A0RC2 Alu Tripod with Ball Head штатив для фото- или видеокамеры

Артикул: NVF-1455

Manfrotto MK294A4-A0RC2 – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеосъемки в комплекте с шаровой штативной головой. Изготовлен из сплава, который не ржавеет и не подвержен коррозии. Благодаря своей прочной конструкции, новым функциям и съемной головке, штатив является отличными помощником фотографа на долгие годы эксплуатации.