Manfrotto MK294A3-D3RC2 294 ALU KIT-3S 3WAY HEAD QR штатив для фото- или видеокамеры

Артикул: NVF-1422

Manfrotto MK294A3-D3RC2 294 ALU KIT-3S 3WAY HEAD QR – алюминиевый трехсекционный штатив для фото- и видеосъемки. Изготовлен из сплава, который не ржавеет и не подвержен коррозии.

Благодаря своей прочной конструкции, новым функциям и съемной головке, штатив является отличными помощником фотографа на долгие годы эксплуатации.