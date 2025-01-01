images
Manfrotto MK294A3-D3RC2 294 ALU KIT-3S 3WAY HEAD QR штатив для фото- или видеокамеры

Manfrotto
Manfrotto MK294A3-D3RC2 294 ALU KIT-3S 3WAY HEAD QR – алюминиевый трехсекционный штатив для фото- и видеосъемки. Изготовлен из сплава, который не ржавеет  и не подвержен коррозии.

Благодаря своей прочной конструкции, новым функциям и съемной головке, штатив является отличными помощником фотографа на долгие годы эксплуатации.

Описание

Штативная голова характеризуется мягким и пластичным ходом, для удобства оснащена дополнительно двумя анатомическими рукоятками панорамирования. Для предотвращения скольжения штатива и падения вместе с камерой, ножки оснащены специальными колпачками, изготовленными из износостойкой резины.

Характеристики:

  • в сложенном состоянии, см – 72
  • максимальный размер с опущенной вниз центральной колонной, см – 152,0
  • максимальная высота, см – 181
  • минимальная высота, см – 51,7
  • максимальный вес, кг – 5
  • вес, кг – 2,55

 

Комплектация

    

