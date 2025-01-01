Manfrotto MK293C4-D3Q2 KIT 293 CARBN 4S + 3WAY QR HEAD карбоновый штатив для фото- и видео

Артикул: NVF-1652

Manfrotto MK293C4-D3Q2 KIT 293 CARBON 4S + 3WAY QR HEAD – карбоновый четырехсекционный штатив для фото- и видеосъемки в комплекте со штативной 3D-головой. Изготовлен из материала, который не ржавеет и не подвержен коррозии. Благодаря своей прочной конструкции, новым функциям и съемной головке, штатив является отличными помощником фотографа на долгие годы эксплуатации.