Manfrotto MK293A4-D3Q2 KIT 293 ALU 4S + 3WAY QR HEAD алюминиевый штатив для фото- и видео

Manfrotto
Артикул: NVF-1651

Manfrotto MK293A4-D3Q2 Kit 293 Alu 4S + 3Way QR Head – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеосъемки в комплекте со штативной 3D-головой. Изготовлен из сплава, который не ржавеет  и не подвержен коррозии. Благодаря своей прочной конструкции, новым функциям и съемной головке, штатив является отличными помощником фотографа на долгие годы эксплуатации.

Описание

Характеристики:

  • в сложенном состоянии, см – 52,6
  • максимальная высота, см – 128,6
  • максимальная высота с выдвинутой центральной колонной, см – 147,6
  • минимальная высота, см – 37,9
  • максимальный вес, кг – 4
  • вес, кг – 2

 

Видео

Фотосъемка жидкости в студии
Три варианта использования параболического софтбокса
Как пользоваться градиентными фильтрами
Использование источника рисующего света в кадре. Урок студийной фотосъемки
