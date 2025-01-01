Manfrotto MK293A4-D3Q2 KIT 293 ALU 4S + 3WAY QR HEAD алюминиевый штатив для фото- и видео

Артикул: NVF-1651

Manfrotto MK293A4-D3Q2 Kit 293 Alu 4S + 3Way QR Head – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеосъемки в комплекте со штативной 3D-головой. Изготовлен из сплава, который не ржавеет и не подвержен коррозии. Благодаря своей прочной конструкции, новым функциям и съемной головке, штатив является отличными помощником фотографа на долгие годы эксплуатации.