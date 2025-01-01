Manfrotto MK293A4-A0RC2 штатив и шаровая головка для фотокамеры

Артикул: OLE-0789

Manfrotto MK293A4-A0RC2 – алюминиевый четырехсекционный штатив с шаровой головой. Для максимального улучшения фиксации ножек все их секции выполнены в виде трехгранника. Антишоковый механизм обеспечивает амортизацию, центральная колонна может опускаться на крестовину штатива. Удобная шаровая головка оборудована быстросъемной площадкой. Максимальная нагрузка – 4 кг.