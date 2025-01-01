images
Manfrotto MK293A4-A0RC2 штатив и шаровая головка для фотокамеры

Manfrotto MK293A4-A0RC2 – алюминиевый четырехсекционный штатив с шаровой головой. Для максимального улучшения фиксации ножек все их секции выполнены в виде трехгранника. Антишоковый механизм обеспечивает амортизацию, центральная колонна может опускаться на крестовину штатива. Удобная шаровая головка оборудована быстросъемной площадкой. Максимальная нагрузка – 4 кг.

Технические характеристики:
  • материал – алюминий
  • количество секций – 4
  • максимальная высота, см – 148
  • максимальная высота без центральной колоны, см – 129
  • минимальная высота, см – 35
  • длина в сложенном состоянии, см – 52
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • вес, кг – 1,75
 

Как фотографировать детей в естественной обстановке. Советы фотографам
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
