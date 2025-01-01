images
Manfrotto MK293A3-A0RC2 293 Alu Kit-3S Ball Head QR штатив для фото- или видеокамеры

Артикул: NVF-1447

Manfrotto MK293A3-A0RC2 293 Alu Kit-3S Ball Head QR – алюминиевый трехсекционный штатив для фото- и видеосъемки в комплекте с шаровой штативной головой. Изготовлен из сплава, который не ржавеет и не подвержен коррозии. Благодаря своей прочной конструкции, новым функциям и съемной головке, штатив является отличными помощником фотографа на долгие годы эксплуатации.

 

Описание

Характеристики:

  • в сложенном состоянии, см – 63,4
  • максимальная высота, см – 158
  • минимальная высота, см – 45
  • максимальный вес, кг – 4
  • вес, кг – 1,75

Комплектация

    

