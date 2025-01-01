Manfrotto MK190X3-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры

Артикул: OLE-0788

Manfrotto MK190X3-BH – алюминиевый трехсекционный штатив MT190X3 с шаровой головой 496RC2. Специальный дизайн QPL-рычагов позволяет быстро и комфортно, в одно действие, открыть все ноги, а также гарантирует более мощную блокировку каждой секции. Максимальная нагрузка 6 кг.