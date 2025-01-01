images
Manfrotto MK190X3-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры

Manfrotto MK190X3-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-0788

Manfrotto MK190X3-BH – алюминиевый трехсекционный штатив MT190X3 с шаровой головой 496RC2. Специальный дизайн QPL-рычагов позволяет быстро и комфортно, в одно действие, открыть все ноги, а также гарантирует более мощную блокировку каждой секции. Максимальная нагрузка 6 кг.

Описание

Технические характеристики:
  • материал – алюминий
  • количество секций – 3
  • максимальная высота, см – 170
  • максимальная высота без центральной колоны, см – 145
  • минимальная высота, см – 9
  • длина в сложенном состоянии, см – 69
  • максимальная нагрузка, кг – 6
  • вес, кг – 2,4

Комплектация

    

Полезные ссылки:

Как выбрать штатив Manfrotto

Штатив Manfrotto – удивительно продуманное совершенство

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Групповая фотография. Часть 1
Групповая фотография. Часть 1
Вилли Рони
Вилли Рони
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера