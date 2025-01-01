images
Manfrotto 394 MK394-H photo-movie Kit QR штатив для фото- или видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-1440

Manfrotto 394 MK394-H photo-movie Kit QR – многофункциональный высококачественный, легкий и компактный комплект, разработанный для работы с видео- и фотокамерами. Предназначен для молодых, активных фотографов и видеооператоров, начинающих профессиональную карьеру.

Описание

Модель имеет сборку Kit, то есть включает штатив и голову, обладающие всеми необходимыми техническими характеристиками, обеспечивающими максимально комфортные условия для динамичной работы.

Комплект включает устойчивый, прочный, компактный штатив, обладающий достаточно высокой грузоподъемностью. В отличие от других штативов 390 серии она выдерживает нагрузку до 3,5  килограмм.  Все элементы штатива выполнены из высококачественных материалов. Этот показатель позволяет инсталлировать на треногу большинство зеркальных фотокамер и компактных видеокамер. Трипод изготовлен из алюминиевого сплава, обуславливающего такие характеристики устройства, как легкий вес (всего 1,34 кг), прочность, долговечность, антикоррозийность и термоустойчивость.

Конструкция треноги состоит из центральной трехгранной колонны, предотвращающей случайные вращения камеры и четырехсекционных ножек, фиксация которых производится за счет удобных и долговечных зажимов. Опорные стойки (аналогично профессиональным моделям) имеют несколько позиций угла установки (15/51 град). Ножки трипода оснащены резиновыми колпачками, которые защищают трипод от скольжения и падения штатива при работе на очень гладких плоскостях (линолеум, плитка и др.)

Оборудован встроенной штативной головой. Голова характеризуется мягким, крайне плавным ходом, что повышает производительность съемки.

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 124
  • максимальная высота с выдвинутой центральной колонной, см – 142
  • минимальная высота, см – 34,5
  • в сложенном состоянии, см – 48,5
  • количество секций ног – 4
  • цвет – серый
  • материал – алюминий
  • масса, кг – 1,34 

Комплектация

    

