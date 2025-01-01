Manfrotto 394 MK394-H photo-movie Kit QR штатив для фото- или видеокамеры

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 394 MK394-H photo-movie Kit QR – многофункциональный высококачественный, легкий и компактный комплект, разработанный для работы с видео- и фотокамерами. Предназначен для молодых, активных фотографов и видеооператоров, начинающих профессиональную карьеру.
Модель имеет сборку Kit, то есть включает штатив и голову, обладающие всеми необходимыми техническими характеристиками, обеспечивающими максимально комфортные условия для динамичной работы.
Комплект включает устойчивый, прочный, компактный штатив, обладающий достаточно высокой грузоподъемностью. В отличие от других штативов 390 серии она выдерживает нагрузку до 3,5 килограмм. Все элементы штатива выполнены из высококачественных материалов. Этот показатель позволяет инсталлировать на треногу большинство зеркальных фотокамер и компактных видеокамер. Трипод изготовлен из алюминиевого сплава, обуславливающего такие характеристики устройства, как легкий вес (всего 1,34 кг), прочность, долговечность, антикоррозийность и термоустойчивость.
Конструкция треноги состоит из центральной трехгранной колонны, предотвращающей случайные вращения камеры и четырехсекционных ножек, фиксация которых производится за счет удобных и долговечных зажимов. Опорные стойки (аналогично профессиональным моделям) имеют несколько позиций угла установки (15/51 град). Ножки трипода оснащены резиновыми колпачками, которые защищают трипод от скольжения и падения штатива при работе на очень гладких плоскостях (линолеум, плитка и др.)
Оборудован встроенной штативной головой. Голова характеризуется мягким, крайне плавным ходом, что повышает производительность съемки.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов