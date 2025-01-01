images
Manfrotto 055 ALU 3-S KIT 3W HEAD штатив для фото- и видеокамеры

Артикул: NVF-1395

Manfrotto 055 ALU 3-S KIT 3W HEAD – универсальный трехсекционный штатив с панорамной головой. Модель подходит для фото- и видеосъемки разных жанров. Конструкцией штатива предусмотрено наличие средней колонны, с помощью которой можно осуществить вертикальное и горизонтальное размещение камеры.

 

Описание

Благодаря рычагам блокировки каждая секция может быть быстро приведена в рабочее положение. Специальный дизайн позволяет комфортно и в одиночку раскладывать секции штатива, каждая из которых надежно фиксируется отдельным рычагом, что делает конструкцию штатива более стабильной и жесткой, чем с традиционными винтами для фиксации.

В верхней части центральной колоны для точного кадрирования встроен пузырьковый уровень. Его можно свободно перемещать вокруг центрального столбца и устанавливать с той стороны, с которой проще всего видеть при регулировке штатива.

Характеристики:

  • в сложенном состоянии, см – 64,4
  • диаметр центральной колоны, мм – 22,19
  • угол наклона ножек – 23 град., 51 град.
  • диаметр секций ножек, мм – 22,5; 19; 15,5
  • максимальный размер с опущенной вниз центральной колонной, см – 138,7
  • максимальная высота, см – 157,7
  • минимальная высота, см – 45,4
  • максимальный вес, кг – 4
  • вес, кг – 2

Полезные ссылки:

Как выбрать штатив Manfrotto

Штатив Manfrotto – удивительно продуманное совершенство

