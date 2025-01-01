Manfrotto 055 ALU 3-S KIT 3W HEAD штатив для фото- и видеокамеры

Описание

Благодаря рычагам блокировки каждая секция может быть быстро приведена в рабочее положение. Специальный дизайн позволяет комфортно и в одиночку раскладывать секции штатива, каждая из которых надежно фиксируется отдельным рычагом, что делает конструкцию штатива более стабильной и жесткой, чем с традиционными винтами для фиксации.

В верхней части центральной колоны для точного кадрирования встроен пузырьковый уровень. Его можно свободно перемещать вокруг центрального столбца и устанавливать с той стороны, с которой проще всего видеть при регулировке штатива.

Характеристики: