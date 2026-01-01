GreenBean VideoMaster 075C MS видеоштатив карбоновый

Москва
Малая Семеновская 3с6
Карбоновый видеоштатив GreenBean VideoMaster 075C MS.
Профессиональный видеоштатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Рабочая высота от 220 до 1600 мм, в сложенном виде - 72 см, вес - 2,2 кг. Максимальная нагрузка - 20 кг.
Трехсекционный штатив с телескопическими ногами из легких карбоновых профилей D-образного сечения 31х50, 27х45, 22х40 мм. Конструкция делает его жестким и эффективно гасит вибрации при осевых скручивающих нагрузках, возникающих при панорамировании тяжелыми камерами.
Выдвижные секции фиксируются надежными клипсовыми металлическими зажимами QuickLock, которые не требуют регулировки. Высота штатива регулируется выдвижением телескопических секций, что ускоряет рабочий процесс.
Удобные замки-кнопки верхних секций фиксируют ноги в трех положениях с разным размахом. Минимальная высота штатива при этом составит всего 22 см.
Дополнительную жесткость конструкции придает съемная растяжка с изменяемой длиной распорок. Регулируя растяжку, можно изменять размах ног от 140 см (диаметр окружности) при высоте штатива 160 см до 220 см при высоте 110 см. Растяжка изготовлена из металла.
Штатив может устанавливаться на поверхностях или закрепляться на тележке, его ножки снабжены стальными шипами для грунта. Для установки на гладких и твердых поверхностях шипы закрываются резиновыми наконечниками или устанавливаются в резиновые опоры. Опора имеет выступ для крепления хомутом к тележке или резиновой пятке.
Для придания еще большей устойчивости штатив оснащен металлическим крюком для подвешивания груза.
Характеристики:
