Fujimi FT100C компактный карбоновый штатив для фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: NVF-6036

Fujimi FT100C – компактный штатив для фото- и видеокамер 3 в 1 (штатив, монопод, ручной стабилизатор) 1580 мм.

Описание

Характеристики:

  • минимальная высота съемки, см – 45
  • максимальная высота съемки, см – 158
  • количество секций – 4
  • максимальная нагрузка, кг – 10
  • материал – карбон

