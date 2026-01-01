FST ST-612 штатив

Надежная голова со съемной площадкой обеспечит стабильность при съемке фотосюжетов и видеороликов. Съемная площадка обеспечит быструю и безопасную установку фотокамеры. Встроенный уровень позволит точно установить уровень горизонта. Голова комплектуется длинной ручкой для удобной съемки видеороликов.
Тренога изготовлена из прочных телескопических алюминиевых труб. Центральная колонна в нижней части дополнительно фиксируется средней растяжкой. Это делает штатив еще более устойчивым и прочным. Особенно эта функция важна при съемке видеороликов в режиме панорамирования. Клипсы треноги надежно фиксируют каждую секцию и обеспечивают максимальную стабильность всей конструкции.
Технические характеристики:
- максимальная высота, см - 150
- минимальная высота, см - 52
- длина в cложенном виде, см - 48
- нагрузка, кг - 6
- вес, кг - 2,5
- материал - алюминий/технополимер