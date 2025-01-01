images
Falcon Eyes Red Line Pro-916 профессиональный штатив

Falcon Eyes Red Line Pro-916 профессиональный штатив

Falcon Eyes
Артикул: NVF-2957

Falcon Eyes Red Line Pro-916 – профессиональный штатив, который имеет шаровую голову и оснащен системой блокировки. Шаровую голову штатива можно отрегулировать в соответствии с центром тяжести и весом фотокамеры. Конструкция выдерживает мощную нагрузку до 9 кг.  Штативы серии Red Line сконструированы таким образом, что при складывании одна нога может быть снята и превращена в монопод.

Описание

Характеристики:

  • в сложенном состоянии, см – 48
  • диаметр секций штатива, мм – 29/26/22/19
  • максимальная высота съемки, см – 175
  • минимальная высота съемки, см – 48
  • максимальная высота монопода, см – 182,5
  • длина в сложенном состоянии, см – 48
  • быстросъемная площадка – да
  • размер площадки, мм – 38x60
  • резьба на площадке под камеру – 1/4"
  • пузырьковый уровень – есть
  • тип усиления штатива – крюк под дополнительный груз
  • вес, кг – 1,55
  • вес головы, кг – 0,45
  • количество секций штанги – 4
  • материал штатива – алюминиевый сплав, сталь
  • материал зажимов-фиксаторов – ABS-пластик

