Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.
Falcon Eyes Red Line Pro-916 – профессиональный штатив, который имеет шаровую голову и оснащен системой блокировки. Шаровую голову штатива можно отрегулировать в соответствии с центром тяжести и весом фотокамеры. Конструкция выдерживает мощную нагрузку до 9 кг. Штативы серии Red Line сконструированы таким образом, что при складывании одна нога может быть снята и превращена в монопод.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый сиреневый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-AC16R – приемник для радиосинхронизатора FlashHunter 2.4 RFS-AC16, предназначен для синхронизации дополнительных студийных вспышек. Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 3,5/6,35 мм (в комплекте переходник). Работает на частоте 2,4 ГГц и расстоянии до 100 м.
Fotokvant CAP-82-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 82 мм.
Fotokvant CAP-55-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 55 мм.
Fotokvant CAP-72-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 72 мм.
Fotokvant CAP-82-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Pentax. Диаметр – 82 мм.
