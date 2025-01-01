Артикул: NVF-2957

Falcon Eyes Red Line Pro-916 – профессиональный штатив, который имеет шаровую голову и оснащен системой блокировки. Шаровую голову штатива можно отрегулировать в соответствии с центром тяжести и весом фотокамеры. Конструкция выдерживает мощную нагрузку до 9 кг. Штативы серии Red Line сконструированы таким образом, что при складывании одна нога может быть снята и превращена в монопод.