images
Cullmann штатив CONCEPT ONE 625C

Cullmann штатив CONCEPT ONE 625C

Cullmann
Артикул: OLE-0651

Cullmann CONCEPT ONE 625C – карбоновый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 6 кг. Высота штатива варьируется от 17 до 157 см, длина в собранном виде – 44 см. Вес, кг – 1,732.

Описание

Cullmann штатив CONCEPT ONE 625C

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Benro HD3A 3D голова Arca-swiss style
Benro HD3A 3D голова Arca-swiss style
Benro HD3A 3D голова Arca-swiss style
Арт. DAN-8314
Benro HD3A 3D голова Arca-swiss style
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Benro HD3A 3D голова Arca-swiss style - универсальная и точная трехкоординатная голова разработана для фотографов, которым необходима максимальная точность при построении кадра.

Нагрузка, кг – 10

11 900 ₽
В корзину

Видео

Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Вивьен Майер
Вивьен Майер
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера