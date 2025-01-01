Benro T-660 EX алюминиевый штатив с головой для фото- и видеосъемки

Артикул: NVF-1852

Benro Т-660EX – четырехсекционный алюминиевый штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. С зажимами-клипсами на ножках и с мягким чехлом для переноски в комплекте. Оснащен специальной головой и выдерживает нагрузку весом до 3 килограмм.