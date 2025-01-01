images
Benro A-350EX алюминиевый штатив с головой BH-0

Benro A-350EX алюминиевый штатив с головой BH-0

Benro
Артикул: NVF-1827

Benro A-350EX – четырехсекционный алюминиевый штатив облегченной конструкции. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой головой Benro BH-0 и выдерживает нагрузку весом до 4 килограмм.

Описание

Характеристики:

  • высота съемки, см – 39,6–146,6
  • рабочая высота, см – 123,6
  • в сложенном состоянии, см – 59,6
  • максимальная нагрузка, кг – 4 кг
  • головка – в комплекте, сменная, шаровая
  • количество секций штанги – 3
  • вес, кг – 1,20
  • чехол – в комплекте

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель
Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера