GreenBean VideoCraft VH30 штативная видеоголова

Артикул: NVF-2708

GreenBean VideoCraft VH30 – компактная легкая флюидная видеоголова для DSLR-камер весом до 4 кг. Видеоголова устанавливается на штативы, слайдеры, краны и другие опоры с установочным винтом 3/8. Изготовлена из ударопрочного пластика ABS.