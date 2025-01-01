images
Benro FS20PROC универсальная голова для фото и видеосъемки Arca-swiss style
Компактная алюминиевая голова для фото- и видеосъемки. Предусмотрен быстрый переход  из портретной в панорамную ориентацию. Установка ручки с правой или левой стороны и под удобным углом. Гидравлический катридж для плавного ведения головки. Быстросъемная площадка совместима с Arca-Swiss. Двойная блокировка для защиты от падения. 3 пузырьковых уровня. На нижней части ручки предусмотрения 3 резьбы 1/4 дюйма для установки аксессуаров.

Описание

Для перехода между режимами съемки установлены два боковых фиксатора. Удлиненную ручку управления можно установить под правую или левую руку и под удобным углом (3 положения). Внутри ручки на магните располагается шестигранный ключ. Предусмотрены разъемы для дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.).

Характеристики:

  • Материал – алюминий
  • Безопасная нагрузка – 4,5 кг
  • Тип 2-D (Видео)/Шаровая
  • Диаметр шара  – 20 мм
  • Диаметр основания – 35 мм
  • Высота  – 8,2 см 
  • Размеры, см – 8,5 х 7,8 х 50 см
  • Вес – 0,31 кг

