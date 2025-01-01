Benro BR-PU60 быстросъемная площадка Arca-Swiss style.
Быстросъемная штативная площадка Benro BR-PU60 совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования.
Benro FS20PROC универсальная голова для фото и видеосъемки Arca-swiss style
Компактная алюминиевая голова для фото- и видеосъемки. Предусмотрен быстрый переход из портретной в панорамную ориентацию. Установка ручки с правой или левой стороны и под удобным углом. Гидравлический катридж для плавного ведения головки. Быстросъемная площадка совместима с Arca-Swiss. Двойная блокировка для защиты от падения. 3 пузырьковых уровня. На нижней части ручки предусмотрения 3 резьбы 1/4 дюйма для установки аксессуаров.
Для перехода между режимами съемки установлены два боковых фиксатора. Удлиненную ручку управления можно установить под правую или левую руку и под удобным углом (3 положения). Внутри ручки на магните располагается шестигранный ключ. Предусмотрены разъемы для дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.).
Характеристики:
