Артикул: OLE-1982

Benro FS20PROC универсальная голова для фото и видеосъемки Arca-swiss style

Компактная алюминиевая голова для фото- и видеосъемки. Предусмотрен быстрый переход из портретной в панорамную ориентацию. Установка ручки с правой или левой стороны и под удобным углом. Гидравлический катридж для плавного ведения головки. Быстросъемная площадка совместима с Arca-Swiss. Двойная блокировка для защиты от падения. 3 пузырьковых уровня. На нижней части ручки предусмотрения 3 резьбы 1/4 дюйма для установки аксессуаров.