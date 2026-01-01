Peak Design (CP-S-3) Capture Silver система крепления с площадкой

Крепление состоит из блока который крепится на ремень рюкзака, сумки или брючный ремень шириной не более 6,4 см и толщиной не более 1,6 см и быстросъемной пластины типа Arca.

В отличие от ремешка, крепление держит камеру жестко стабильно во время пеших прогулок, походов, езды на велосипеде или просто перемещений по студии, в отличие от сумки, оно предоставляет мгновенно доступ к оборудованию для начала съемки. Для отсоединения камеры - нажмите кнопку быстрого съема, которая имеет блокировку от случайного нажатия.