Peak Design (PL-PP1) Camera Clip PROplate V1.0 площадка

Артикул: DAN-6378

Быстросъемная площадка Peak Design Camera Clip PROplate V1.0.

Быстросъемная площадка изготовленная из анодированного алюминия с резиновой вставкой устойчивой к перекручиванию. Совместима с большинством штативов имеющих соединение типа ARCA и RC2 за счет дополняющих адаптеров. Размер - 5,2х3,8х1,04 см. Вес - 25 г.