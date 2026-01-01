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Peak Design (PL-PP1) Camera Clip PROplate V1.0 площадка
Peak Design (PL-PP1) Camera Clip PROplate V1.0 площадка

Peak Design (PL-PP1) Camera Clip PROplate V1.0 площадка

Peak Design
Артикул: DAN-6378

Быстросъемная площадка Peak Design Camera Clip PROplate V1.0.

Быстросъемная площадка изготовленная из анодированного алюминия с резиновой вставкой устойчивой к перекручиванию. Совместима с большинством штативов имеющих соединение типа ARCA и RC2 за счет дополняющих адаптеров. Размер -  5,2х3,8х1,04 см. Вес - 25 г.

Описание

Peak Design (PL-PP1) Camera Clip PROplate V1.0 площадка

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