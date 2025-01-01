Manfrotto 438 – выравнивающая платформа, устанавливается между штативом и головкой для быстрой настройки уровня без встроенных механизмов. Максимальная нагрузка 15 кг. Диапазон выравнивания – 10 градусов.

