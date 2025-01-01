images
Manfrotto 438 выравнивающая платформа

Артикул: OLE-0582

Manfrotto 438 – выравнивающая платформа, устанавливается между штативом и головкой для быстрой настройки уровня без встроенных механизмов. Максимальная нагрузка 15 кг. Диапазон выравнивания – 10 градусов.

Описание

Технические характеристики:
  • установочный винт, дюйм – 3/8
  • высота, см – 5 
  • вес, кг – 0,65 
  • материал и цвет – черный алюминий
  • максимальная нагрузка, кг – 15
  • пузырьковый уровень – есть

