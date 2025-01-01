images
GreenBean 50VT площадка быстросъемная

GreenBean 50VT площадка быстросъемная

GreenBean
Артикул: OLE-1309

GreenBean 50VT – быстросъемная площадка. Предназначена для штативных головок GreenBean. Имеет резиновые вставки и фиксатор с пружиной для более надежного крепления камеры. Оснащена крепежными винтами 1/4 и 3/8 дюйма. 

Описание

Технические характеристики:

  • размер площадки, мм – 50х90
  • крепежные винты, дюйм – 1/4 и 3/8
  • материал и цвет – алюминий черный
  • вес, г – 66

Совместимость:

Видеоголовы

  • HDV Elite VH 50
  • HDV Elite VH 60

Штативные адаптеры

  • Base 53
  • Base 75

Штативы

  • HDV Elite 415
  • HDV Elite 619
  • HDV Elite 752

Монопод

  • HDV Elite 417

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Арт. NVF-3004
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-01 – универсальный адаптер. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами. Комплектация – 1 шт.

60 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор &quot;Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1&quot;
Видеообзор "Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1"
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть первая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть первая
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера