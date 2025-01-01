GreenBean 50VT площадка быстросъемная

Артикул: OLE-1309

GreenBean 50VT – быстросъемная площадка. Предназначена для штативных головок GreenBean. Имеет резиновые вставки и фиксатор с пружиной для более надежного крепления камеры. Оснащена крепежными винтами 1/4 и 3/8 дюйма.